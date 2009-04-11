Грузинская оппозиция распустила своих сторонников на ночь

Лидеры оппозиции – организаторы масштабной акции перед парламентом с требованием отставки президента Грузии приняли решение распустить своих сторонников на эту ночь. Об этом сообщила журналистам лидер партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили.

По ее словам, организаторы акции получили информацию, что оппозицию планируется дискредитировать, в частности, предъявить обвинения участникам митинга в ночных погромах магазинов. Зурабишвили не исключила и того, что при помощи спиртного мог быть спровоцирован дебош между участниками акции.

«С целью избежать провокаций, мы приняли решение, чтобы ни один человек не остался ночью у здания парламента. Здесь останется только охрана возле установленной аппаратуры», - цитирует Новости-Грузия.

По ее словам, завтра будет объявлено, распространится ли это решение на другие ночи.

С 15.00 в субботу оппозиция вновь начнет акции.

Со своей стороны, президент Грузии Михаил Саакашвили еще раз предложил всем политическим силам диалог. Соответствующее заявление размещено на сайте президента.

«Предложения по поводу диалога об усилении демократических институтов, экономических вызовов и проблем нашей безопасности реальны и глубоки. И это предложение касается одинаково всех слоев населения и всех партий», - говорится в заявлении. Президент подчеркивает, что видит в диалоге единственно возможный путь.

«Это нелегкий процесс, гораздо легче выдвигать ультиматумы. Но я и мое правительство готовы для этого. Сегодня я еще раз приглашаю всех политических игроков присоединится к этому процессу», - заявляет президент.

В своем заявлении Саакашвили отмечает, что 9 апреля Грузия продемонстрировала зрелость государства и демократии и призывает участников оппозиции и правительственных структур и в дальнейшем действовать мирно.