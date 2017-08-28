Финляндия не пустила российский корабль в свой порт

Финляндия не разрешила российскому учебному кораблю "Крузенштерн" зайти в порт главного города Аландских островов Мариегамн. Соответствующее решение принял Генштаб сил обороны страны, пишет Helsinki Sanomat.

Сообщается, что РФ направила запрос относительно разрешения на посещение этой территории 18-20 сентября.

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В Генштабе причины отказа не объявили. При этом отмечается, что российское судно с 70 лицами экипажа и 164 кадетами на борту летом уже посетило два других финских города – Котка и Турку.

Как сообщал УНИАН ранее, Вооруженные силы Латвии обнаружили три военные самолеты Российской Федерации вблизи морской границы страны. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии. По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российские военно-транспортные самолета Ан-12.