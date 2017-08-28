В Британии загадочный туман с моря отравил более 100 людей (видео)

Более 100 человек попали в больницу после того, как побережье Восточного Сассекса в Великобритании покрылось неизвестным "химическим туманом". Об этом передает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

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Население в Бирлинг Гэп, вблизи меловых скал "Seven Sisters", было эвакуировано экстренной службой после того, как люди пожаловались на проблемы с дыханием, раздражение глаз и горла примерно в 5 вечера в воскресенье.

Полиция заявила, что неизвестный "химический туман", появившийся с моря, привел к тому, что люди, живущие вблизи побережья от Истбурна к Бирлинг Гэпу, вынуждены были обратиться за помощью в больницу. Точный источник появления дыма пока не установлен.

Полиция призвала людей в этом районе закрывать двери и окна. Пожарно-спасательная служба Восточного Сассекса заявила, что "химический инцидент" продолжается.