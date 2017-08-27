Лейбористы выступят за сохранение Британии в едином с ЕС рынке после Brexit

Лейбористская партия Великобритании намерена объявить о том, что поддерживает сохранение Британии в едином рынке с Евросоюзом и после марта 2019 года, когда произойдет Brexit. Об этом пишет газета The Observer.

Отмечается, что это станет серьезным изменением в политике социалистической партии до этого момента. К тому же занятие такой позиции станет первым настоящим противопоставлением лейбористов с Консервативной партией (тори) по выходу Британии из ЕС.

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Лейбористы таким образом продолжают развивать свои действия в духе «мягкого Brexit». Так, по данным издания, партия выступит за полное членство Британии в едином рынке ЕС и таможенном союзе в рамках длительного «транзитного периода», который займет от двух до четырех лет после Brexit.

Как поясняет The Observer, официальное заявление лейбористы сделают уже 27 августа.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон признал, что королевству придется заплатить за выход из состава Европейского союза.