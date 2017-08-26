В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих: трое раненых

Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет, сообщает "112 Украина" со ссылкой на издание Provence.

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Инцидент произошел в субботу около 7:00 по местному времени.

По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, в данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Отмечается, что 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности краж.

Как сообщал УНИАН, что вечером в пятницу, 25 августа, неизвестный мужчина напал на полицейских возле Букингемского дворца. Он остановил свою машину возле полицейских, которые заметили у него большой нож и решили задержать его. При задержании он напал на них.