Гражданам Китая запретили открывать бизнес в Северной Корее

15:01, 26 августа 2017
Мир
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Китайские власти запретили гражданам страны создавать и расширять бизнес в КНДР.

Иллюстрация REUTERS

Китайские власти запретили гражданам страны создавать и расширять бизнес в КНДР, сообщает Росбалт.

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"Такая мера принята в рамках санкций ООН против Северной Кореи, которые были утверждены в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна", - говорится в сообщении.

Как сообщает министерство коммерции КНР, гражданам и предприятиям запрещено создавать новые и расширять уже существующие совместные предприятия с китайским и иностранным капиталом.

Ранее, 15 августа, Пекин ввел экономические санкции против КНДР, ограничив поставки из каменного угля, железа, свинца и морепродуктов из этой страны.

Согласно оценкам США, если страны-члены ООН введут санкции против Пхеньяна, он потеряет около $1 млрд из своей внешнеторговой выручки.

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Теги: #Санкции Китая против КНДР