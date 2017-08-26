Гражданам Китая запретили открывать бизнес в Северной Корее

Китайские власти запретили гражданам страны создавать и расширять бизнес в КНДР, сообщает Росбалт.

Читайте такжеКНДР смогла заработать на экспорте руды и угля вопреки санкциям Китая

"Такая мера принята в рамках санкций ООН против Северной Кореи, которые были утверждены в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна", - говорится в сообщении.

Как сообщает министерство коммерции КНР, гражданам и предприятиям запрещено создавать новые и расширять уже существующие совместные предприятия с китайским и иностранным капиталом.

Ранее, 15 августа, Пекин ввел экономические санкции против КНДР, ограничив поставки из каменного угля, железа, свинца и морепродуктов из этой страны.

Согласно оценкам США, если страны-члены ООН введут санкции против Пхеньяна, он потеряет около $1 млрд из своей внешнеторговой выручки.