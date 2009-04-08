Грузинская оппозиция просит другие страны не вмешиваться

Грузинская оппозиция обращается с просьбой к мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны. С этой просьбой обратились оппозиционеры на встрече к представителям дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии. "Мы обращаемся ко всему миру, всем странам с просьбой, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Грузии. Это решение грузинского народа, чтобы уход президента Грузии Михаила Саакашвили со своего поста произошел мирным путем", - сказал журналистам один из лидеров радикальной части оппозиции Леван Гачечиладзе.

Однако экс-спикер парламента, лидер "Демократического движения - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что оппозиция, готовящая акцию протеста на 9 апреля, не радикальная, а "адекватная, исходя из действий президента".

Оппозиция с 9 апреля 2009 г. начинает проведение акций протеста с требованием отставки М.Саакашвили. Проведение акций запланировано в нескольких районах Тбилиси и крупных городах страны. В акциях примут участие все ведущие оппозиционные партии страны.

Ранее оппозиция выдвинула ультиматум М.Саакашвили и потребовала от него уйти в отставку до 9 апреля с.г., в противном случае оппозиционеры грозят перманентными акциями протеста, которые завершат только после отставки президента.

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