Грузинская оппозиция просит другие страны не вмешиваться
00:14, 08 апреля 2009Мир
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Начинается наступление на Саакашвили
|Леван Гачечиладзе
Однако экс-спикер парламента, лидер "Демократического движения - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что оппозиция, готовящая акцию протеста на 9 апреля, не радикальная, а "адекватная, исходя из действий президента".
Оппозиция с 9 апреля 2009 г. начинает проведение акций протеста с требованием отставки М.Саакашвили. Проведение акций запланировано в нескольких районах Тбилиси и крупных городах страны. В акциях примут участие все ведущие оппозиционные партии страны.
Ранее оппозиция выдвинула ультиматум М.Саакашвили и потребовала от него уйти в отставку до 9 апреля с.г., в противном случае оппозиционеры грозят перманентными акциями протеста, которые завершат только после отставки президента.
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