Наехавший на толпу людей в центре Барселоны водитель спрятался в баре - СМИ

Мужчина, совершивший наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны, находится в одном из баров недалеко от места происшествия, сообщает El Pais.

По данным издания со ссылкой на источники в полиции, нападавших может быть больше.

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При этом El Periodico сообщает, что это вооруженный мужчина. Согласно информации издания, подозреваемые в наезде находятся в турецком ресторане Aromas de Istanbul.

Reuters передает, что в баре находятся двое вооруженных мужчин.

По предварительной информации, около 17.00 по местному времени белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.