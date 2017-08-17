Наехавший на толпу людей в центре Барселоны водитель спрятался в баре - СМИ

19:29, 17 августа 2017
Мир
968 0

По данным изданий со ссылкой на источники в полиции, нападавших может быть больше.

Водитель фургона сбежал с места происшествия / фото twitter.com/RED92cadadiamas

Мужчина, совершивший наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны, находится в одном из баров недалеко от места происшествия, сообщает El Pais.

По данным издания со ссылкой на источники в полиции, нападавших может быть больше.

Читайте такжеПолиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на толпу людей терактом

При этом El Periodico сообщает, что это вооруженный мужчина. Согласно информации издания, подозреваемые в наезде находятся в турецком ресторане Aromas de Istanbul.

Reuters передает, что в баре находятся двое вооруженных мужчин.

По предварительной информации, около 17.00 по местному времени белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт в Барселоне
Теги: #наезд на людей в Барселоне#теракт в Барселоне#нападавший в Барселоне