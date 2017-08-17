Наехавший на толпу людей в центре Барселоны водитель спрятался в баре - СМИ
19:29, 17 августа 2017Мир
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По данным изданий со ссылкой на источники в полиции, нападавших может быть больше.
Водитель фургона сбежал с места происшествия / фото twitter.com/RED92cadadiamas
Мужчина, совершивший наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны, находится в одном из баров недалеко от места происшествия, сообщает El Pais.
По данным издания со ссылкой на источники в полиции, нападавших может быть больше.
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При этом El Periodico сообщает, что это вооруженный мужчина. Согласно информации издания, подозреваемые в наезде находятся в турецком ресторане Aromas de Istanbul.
Reuters передает, что в баре находятся двое вооруженных мужчин.
По предварительной информации, около 17.00 по местному времени белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.
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