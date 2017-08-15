Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование в $4,6 миллиардов
09:56, 15 августа 2017Мир
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При этом получатель пожертвования остался неизвестен.
Билл Гейтс / REUTERS
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что сумма пожертвования составила 4,6 млрд долл. По данным агентства, американский миллиардер пожертвовал порядка 5% акций своей компании.
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При этом получатель пожертвования остался неизвестен. Уточняется, что основные пожертвования бизнесмен делает в благотворительный фонд, который он создал вместе с супругой Мелиндой.
Ранее сообщалось, что Джордж Клуни с супругой выделят $2 миллиона на школы для сирийских детей.
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