Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование в $4,6 миллиардов

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сумма пожертвования составила 4,6 млрд долл. По данным агентства, американский миллиардер пожертвовал порядка 5% акций своей компании.

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При этом получатель пожертвования остался неизвестен. Уточняется, что основные пожертвования бизнесмен делает в благотворительный фонд, который он создал вместе с супругой Мелиндой.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни с супругой выделят $2 миллиона на школы для сирийских детей.