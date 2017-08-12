Более 3 миллионов добровольцев попросились в армию КНДР на фоне напряженности с США - СМИ
КНДР и ранее мобилизовала толпу во времена роста напряженности.
Северная Корея заявила, что в последние дни почти 3,5 миллионов рабочих, членов партии и бывших солдат изъявили желание присоединиться к войску.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой СМИ.
СМИ утверждают, что добровольцы начали подавать заявления на вступление или повторное вступление в армию после того как в понедельник, 7 августа, центральное информационное агентство КНДР опубликовало заявление с осуждением новых санкций ООН.
В среду, 9 августа, в Пхеньяне прошла массовая акция протеста против санкций и в поддержку правительства Северной Кореи.
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КНДР и ранее мобилизовала толпу во времена роста напряженности.
Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.
Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.
Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.