Более 3 миллионов добровольцев попросились в армию КНДР на фоне напряженности с США - СМИ

Северная Корея заявила, что в последние дни почти 3,5 миллионов рабочих, членов партии и бывших солдат изъявили желание присоединиться к войску.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой СМИ.

СМИ утверждают, что добровольцы начали подавать заявления на вступление или повторное вступление в армию после того как в понедельник, 7 августа, центральное информационное агентство КНДР опубликовало заявление с осуждением новых санкций ООН.

В среду, 9 августа, в Пхеньяне прошла массовая акция протеста против санкций и в поддержку правительства Северной Кореи.

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КНДР и ранее мобилизовала толпу во времена роста напряженности.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.