40 незаконных мигрантов задохнулись в транспортном контейнере

В городе Кветта в Пакистане задержана группа незаконных трудовых мигрантов из Афганистана в составе более 300 человек, незаконно переправляемых неизвестными контрабандистами в транспортном контейнере на заработки в Европу.

Около 40 находившихся в нем человек погибли в пути от удушья, передают «Вести» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщил представитель полиции, большинство находившихся в этом контейнере людей - граждане Афганистана. «Груз» переправлялся из Пакистана через территорию Ирана в Европу.

Полиция выясняет, кому принадлежал данный автомобиль и контейнер, а также кто являлся «покупателем» переправляемой таким образом дешевой рабочей силы.