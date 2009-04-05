40 незаконных мигрантов задохнулись в транспортном контейнере
13:23, 05 апреля 2009Мир
1114
Трагедия в Пакистане
В городе Кветта в Пакистане задержана группа незаконных трудовых мигрантов из Афганистана в составе более 300 человек, незаконно переправляемых неизвестными контрабандистами в транспортном контейнере на заработки в Европу.
Около 40 находившихся в нем человек погибли в пути от удушья, передают «Вести» со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщил представитель полиции, большинство находившихся в этом контейнере людей - граждане Афганистана. «Груз» переправлялся из Пакистана через территорию Ирана в Европу.
Полиция выясняет, кому принадлежал данный автомобиль и контейнер, а также кто являлся «покупателем» переправляемой таким образом дешевой рабочей силы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter