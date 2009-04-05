КНДР переполошила ООН: пройдут экстренные консультации

Экстренные консультации Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР ракеты "Ынха- 2" начнутся сегодня в 15.00 по местному времени и пройдут за закрытыми дверями.

Об этом агентству ИТАР-ТАСС стало известно из информированных источников в Секретариате ООН.

Как ожидается, делегации США и Японии предложат членам Совета одобрить резолюцию, осуждающую запуск Пхеньяном ракеты. Подготавливаемый соавторами документ пока не выносился на обсуждение всех членов Совета.

В проекте резолюции, как ожидается, будут ужесточены требования к КНДР, которые были изложены в резолюции 1718 СБ ООН, принятой в октябре 2006 года.

При этом уже сообщается, что Президент США Барак ОБАМА, находящийся сейчас с визитом в Чехии, квалифицировал действия Пхеньяна как нарушение решений СБ ООН.

"Мы немедленно начнем консультации с нашими союзниками в регионе, включая Японию и Республику Корея, а также с членами Совета Безопасности ООН, чтобы поднять этот вопрос перед Советом, - отметил Б.ОБАМА. - Я призываю Северную Корею полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и воздерживаться от дальнейших провокационных действий".

В свою очередь правительство Японии выразило официальный протест Пхеньяну в связи с запуском ракеты и заявляет о твердом намерении еще на год продлить санкции в отношении КНДР.

"С точки зрения обеспечения безопасности действия Северной Кореи можно расценивать только как серьезный провокационный шаг, - сказал министр иностранных дел Японии Хирофуми НАКАСОНЭ. - Пхеньян нарушил резолюции Совета Безопасности ООН, и правительство выражает по этому поводу крайнее сожаление".

Официальный Пекин призвал к спокойствию и сдержанности в реакциях на запуск ракеты в КНДР. «Мы надеемся, что стороны проявят спокойствие и сдержанность и сообща будут поддерживать мир и стабильность в этом регионе", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.