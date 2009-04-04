Суд США приостановил депортацию в ФРГ Ивана Демьянюка

Федеральный иммиграционный суд США вынес вердикт о приостановке процедуры депортации из Соединенных Штатов в Германию 89-летнего Ивана ДЕМЬЯНЮКА, подозреваемого в причастности к гибели тысяч евреев в годи Второй мировой войны.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на сына И.ДЕМЬЯНЮКА - Джона.

"Похоже, что в воскресенье не будет никакой депортации. Иммиграционный судья удовлетворил нашу апелляцию на приостановку депортации", - сообщил Джон ДЕМЬЯНЮК.

И.ДЕМЬЯНЮК обвиняется в том, что он был пособником в убийстве около 29 тысяч узников концлагерей Треблинка и Собибор, где служил охранником. В соответствии с вынесенным ранее вердиктом, депортация И.ДЕМЬЯНЮКА должна была состояться в предстоящее воскресенье. Власти ФРГ ожидали передачи подозреваемого в нацистских преступлениях для проведения судебного процесса над ним к понедельнику. Однако он подал прошение о приостановке процедуры, заявив, что, учитывая его состояние здоровья, депортация будет равносильна пытке. Прошение, поданное в Кливленде (штат Огайо), где проживает И.ДЕМЬЯНЮК, рассматривал федеральный судья Уэйн ИСКРА в пригороде Вашингтона - Арлингтоне (штат Вирджиния).

По данным мюнхенской прокуратуры, И.ДЕМЬЯНЮК, служивший надзирателем в концлагерях Собибор и Треблинка, непосредственно участвовал в уничтожении, по меньшей мере, 29 тыс. заключенных. Мюнхенская прокуратура занимается делом И.ДЕМЬЯНЮКА, поскольку тот после войны некоторое время находился в лагере для перемещенных лиц в этом регионе. В США, куда И.ДЕМЬЯНЮК эмигрировал в 1952 году, он жил в Кливленде (штат Огайо). Американское гражданство он получил в 1958 году, не сообщив иммиграционным службам о своем нацистском прошлом. В 1986 году И.ДЕМЬЯНЮК был экстрадирован американскими властями в Израиль, где его приговорили к смертной казни за преступления против человечности. Предполагалось, что именно И.ДЕМЬЯНЮК был запомнившимся многим заключенным надзирателем-садистом по прозвищу "Иван Грозный" в концентрационном лагере Треблинка на территории оккупированной Польши. И.ДЕМЬЯНЮК утверждал, что он служил в рядах Красной армии и, попав в плен в 1942 году, сам стал узником концлагеря.

В 1993 году израильский Верховный суд признал, что Иван ДЕМЬЯНЮК не является "Иваном Грозным", и он был выпущен из тюрьмы, после чего вернулся в США. Однако американские власти продолжали расследование его деятельности, и в 2002 году суд счел доказанным, что И.ДЕМЬЯНЮК во время Второй мировой войны служил надзирателем в ряде концентрационных лагерей, на основании чего постановил лишить его гражданства и депортировать из страны. Весной 2008 года Верховный суд США окончательно отказался рассматривать заявление И.ДЕМЬЯНЮКА, в котором он оспаривал решение иммиграционной службы лишить его гражданства и депортировать из страны. Американское Министерство юстиции откладывало депортацию И.ДЕМЬЯНЮКА, поскольку не могло определиться, в какую именно страну - Германию, Польшу или Украину - следует выслать предполагаемого нацистского преступника. Прокуратура Мюнхена совместно с правительством ФРГ подала запрос об экстрадиции И.ДЕМЬЯНЮКА. Однако теперь решением федерального судьи процедура приостановлена до тех пор, пока не будет решен вопрос о возобновлении его дела в США, говорится в решении федерального иммиграционного судьи.