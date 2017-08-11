Силы коалиции США в Сирии окружили боевиков в городе Ракка

Силы сирийской оппозиции "Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США, взяли в кольцо боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в центральной части города Ракка. Об этом заявил Хаваль Габар, 25-летний командир милиции сирийских курдов, передает "112", ссылаясь на Reuters.

"Мы очистили около половины старой части Ракки и продвигаемся по всем направлениям", - сказал он.

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В настоящее время силы SDF, частью которых есть и курдская милиция, заняли южные районы Ракки, взяв тем самым в кольцо формирование террористов, находящихся в центре города, включая Старый город.

В то же время Габар считает, что для полного уничтожения террористов может потребоваться до четырех месяцев. Наступление ведется со всеми мерами предосторожности, так как ИГИЛ использует многочисленных снайперов, автомобильные бомбы и мины-ловушки, а также запрещает мирным жителям покидать свои дома, используя их в качестве "живого щита".