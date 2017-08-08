В Германии разгорелся скандал из-за турецких имен на урнах для мусора
Урны с разными именами, в том числе турецкими, появились в одном из городов в рамках акции местных активистов.
В городе Дуйсбург на западе Германии разгорается скандал из-за начавшейся примерно месяц назад кампании, которая призывает людей не мусорить на улицах и пользоваться урнами. Как пишет The Local, примерно на 6 тысячах урн разместили призывы вроде "Подойди сюда, Кевин", "Убери, Штеффи".
Читайте такжеКандидат в канцлеры Германии поддержала изменение курса в отношениях с РФ и возвращение к "политике разрядки"
На некоторых из них оказались турецкие имена с такими фразами, как, например, "Сделай это, Мехмет". Представители турецкой общины восприняли это как проявления расизма.
"Дуйсбургу кажется, что только турки бросают свой мусор на землю, что дальше?!"- написал один из пользователей в "Твиттере".
О мусорных баках писала даже турецкая газета BirGün – здесь вышла статья "Мусорная дискуссия между турками и немцами".
Пресс-секретарь кампании Силке Керскен заявила, что она была "удивлена" и организаторы "не ожидали такой реакции". По ее словам, эта акция должна была только сподвигнуть горожан убирать за собой, а имена выбирались случайным образом.
Представитель местной партии зеленых Мелих Кесер обратился к турецкой общине в Facebook на немецком и турецком языках, заявив, что кампания не была расистской. Он также отметил, что сайт кампании позволяет пользователям выбирать свое имя и слоган, чтобы делиться с друзьями в социальных сетях.