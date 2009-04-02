ЦРУ нужны сотрудники с арабским, корейским и русским языками

ЦРУ начало набор новых сотрудников, говорящих на русском, арабском и корейском языках, а также на пушту и урду, сообщает британская The Times.

Объявления о наборе появились на страницах таких авторитетных изданий как The Economist и The Washington Post. ЦРУ также анонсировало набор в социальных сетях и на YouTube.

Новый глава ЦРУ Леон Панетта (Leon Panetta) недавно признал, что только 13 процентов сотрудников управления владеют иностранными языками и только 22 процента принадлежат к различным этническим меньшинствам.

Особое внимание будет уделяться владеющим арабским. Панетта намерен лично встретиться с представителями арабских диаспор в Детройте, в пригородах которого наиболее высок процент арабского населения.

Ожидается, что в текущем году ЦРУ получит заявления о приеме на работу от 180 тысяч соискателей. В прошлом году в управление обратились 120 тысяч желающих. Как отмечает The Times, управление до сих пор не оправилось от потрясений, вызванных уходом видных сотрудников из-за разногласий с администрацией Джорджа Буша по Ираку.

Лента.ру