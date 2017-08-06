Самопровозглашенная Южная Осетия заявила о закрытии до 9 августа границы с Грузией.

Об этом сообщил ее Комитет Госбезопасности в Facebook.

«Комитет государственной безопасности Республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных 9-й годовщине грузинской агрессии с 20:00 6 августа т.г. планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 07:00 9 августа 2017 года.

***Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов. В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не была признана никем.

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Это привело к вооруженному конфликту, в который вмешалась Россия. По итогам нескольких дней военных действий между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.

После этого Россия официально признала независимость Южной Осетии. Помимо России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату.

Ни одна другая входящая в ООН страна независимость Южной Осетии не признала.