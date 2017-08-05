Первый открытый гей на посту премьера Ирландии Варадкар: легализация ЛГБТ-браков "вопрос времени"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар во время гей-прайда в Белфасте, заявил, что легализация однополых браков в Северной Ирландии - это лишь "вопрос времени". Об этом сообщает ВВС.

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Лео Варадкар, который является первым открытым геем на посту премьера Ирландии, заявил, что посетил манифестацию как "жест солидарности".

Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, не разрешающая однополые браки. Крупнейшая протестантская партия Северной Ирландии - Демократическая юнионистская партия - заблокировала шаги в направлении разрешения таких браков.

Варадкар отметил, что не хочет кого-нибудь огорчить своими комментариями, а просто стремится поддержать равенство для всех граждан, где бы они ни жили.

В октябре 2015 года в Ирландии подписали закон, который позволяет однополые браки. Ранее, в мае 2015 года, 62% ирландских избирателей поддержали предложение об узаконивании однополых браков, 38% ирландцев высказались против.