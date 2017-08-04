Борьба с утечками в Белом доме: Сешнс заявил о намерении обязать журналистов раскрывать источники

Власти США предъявили обвинения четверым подозреваемым в причастности к утечкам информации из Белого дома. Об этом заявил генпрокурор США Джефф Сешнс, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Сешнса, их обвиняют в разглашении секретной информации и тайных контактах с сотрудниками иностранной разведки. Имена этих людей пока не разглашаются.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США его администрация страдает от невероятного количества утечек информации, заявил Сешнс на пресс-конференции.

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Он пообещал усилить борьбу с проблемой незаконного раскрытия конфиденциальной информации из администрации президента.

"Я полностью согласен с президентом и решительно осуждаю это невероятное количество утечек, которые мешают правительству защищать нашу страну", - заявил Сешнс.

"Мы занимаем жесткую позицию - этой культуре регулярных утечек необходимо положить конец", - сказал Сешнс, пригрозив, что минюст США в будущем намерен активнее открывать уголовные дела по подобным случаям.

По его словам, с января число расследований о "сливах" из администрации увеличилось втрое, что свидетельствует о впечатляющем росте случаев разглашения конфиденциальной информации прессе и даже разведкам недружественных стран.

Генпрокурор также объявил о намерении пересмотреть действующий порядок судебных запросов в прессу, включая требование к журналистам о раскрытии источников, дабы уравновесить принципы свободы прессы с необходимостью поддержания национальной безопасности.

По всей видимости, этот шаг вызовет содрогание в редакциях многих американских СМИ, публикующих жареные новости, основанные на утечках, практически в ежедневном режиме, ставя Белый дом в неловкое положение.

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Глава национальной разведслужбы Дэн Коутс на той же пресс-конференции предупредил, что его ведомство тоже собирается бороться с утечками.

"Вы должны понять: если вы в нарушение правил раскроете секретную информацию, мы вас найдем, вы станете субъектом расследования и будете наказаны по всей строгости закона", - сказал Коутс.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп упрекнул Сешнса в недостаточно активной борьбе с проблемой утечек.

"Прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон (где ее почта и сервер?) а также по утечкам информации", - написал Трамп в Twitter 25 июля.