В США в школе произошел взрыв, один человек погиб

02:12, 03 августа 2017
Мир
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Семь человек госпитализировали, три из них находятся в критическом состоянии. 

Здание школы частично обрушилось / REUTERS

В результате взрыва газа в школе в Миннеаполисе, США погибодин сотрудник, еще один считается пропавшим, сообщает ZN.ua со ссылкой на AP. 

Как сообщается, тело погибшего нашли под завалами частично обрушившегося здания. Погибший работал в этой школе. 

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Семь человек госпитализировали, три из них находятся в критическом состоянии. 

Ныне продолжаются поиски пропавшего. Подробности пока не сообщаются. Предварительно установлено, что произошел именно взрыв газа.

Под завалами нашли тело человека / REUTERS

Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел в студенческом городке университета Мюррея (Murray State University) в штате Кентукки в среду вечером, 28 июня. В новом общежитии Richmond Hall произошла утечка газа.

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