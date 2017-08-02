Парламент Венесуэлы отказался признавать выборы в Конституционную ассамблею

Национальная ассамблея Венесуэлы официально отказалась признавать результаты выборов в учредительное собрание и все законодательные акты, которые могут быть приняты новым органом. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на El Nacional.

Согласно заявлению, в Венесуэле "происходит одна из самых ужасных избирательных фальсификаций в истории" страны.

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В парламенте отметили, что действия президента страны Николаса Мадуро основывались на попытке достигнуть своих целей не голосами народа, а конституционного обмана.

При этом депутаты Эустокио Контрерас, Херман Ферре и Ивон Тельес, которые были депутатами еще при экс-президенте страны Уго Чавесе, объявили о выходе из коалиции из-за разногласий с парламентским большинством.

Напомним, что 30 июля в Венесуэле проходило голосование за Конституционную ассамблею, наделенное полномочиями внести изменения в конституцию страны. Оппозиционные силы бойкотировали голосование, которое они назвали захватом власти президентом Николасом Мадуро. Однако в правительстве заявили, что конституционная ассамблея является единственным способом для установления мира после месяцев протестов в стране.