В США 12 заключенных сбежали из тюрьмы, шестерых полиция уже нашла

В американском штате Алабама двенадцать заключенных совершили побег из тюрьмы. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на Управления шерифа округа, передает 112.ua.

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Побег произошел из пенитенциарного учреждения в округе Уокер на севере штата. Подробностей того, как заключенным удалось оказаться на свободе, представители тюрьмы не приводят.

Шесть беглецов были схвачены. Еще столько же остаются на свободе, включая двух, осужденных за попытку убийства.

Всем сбежавшим от 19 до 30 лет. Полиция распространила имена и фотографии преступников и ведет их поиски.

Как сообщал УНИАН, в США трое заключенных засняли на видео свой побег из тюрьмы.