В Стамбуле женщины провели демонстрацию за право носить любимую одежду - СМИ

Сотни женщин вышли в субботу, 29 июля, на улицы Стамбула, чтобы принять участие в акции против проявлений насилия за внешний вид и стиль одежды.

Как пишет Немецкая волна, акция прошла под лозунгом "Мой стиль одежды - не твое дело" и началась в азиатской части города.

"Мы не будем подчиняться, мы не будем тихими", - выкрикивали ее участницы.

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Стамбул долгое время считался относительно толерантным городом, где гомосексуалы и женщины могли чувствовать себя в безопасности, отмечает агентство Reuters.

Однако жительницы турецкого мегаполиса отмечают, что случаи вербальных и физических атак через "неподходящую одежду" в последнее время участились. В июле избили студентку, которая надела шорты.