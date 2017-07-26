СМИ сообщили, что главарь ИГИЛ аль-Багдади жив и находится в Сирии

Главарь группировки "Исламское государство" Абу Бакр Аль-Багдади жив и находится в Сирии. Об этом сообщает "112", ссылаясь на Al-Quds Al-Arabi.

"Багдади, вероятно, жив и скрывается в деревнях в сельской местности в Дейр-эз-Зор на сирийско-иракской границе Сирина. Через эту область отступают много боевиков из городов, над которыми был потерян контроль в Ираке и Сирии", - сообщили источники.

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Сообщается, что аль-Багдади до сих пор играет ключевую роль в ИГИЛ.

Напомним, 11 июля 2017 года иракские СМИ вновь сообщили о гибели аль-Багдади. Новости о смерти предшествовали сообщения о том, что ІДІЛ сняла запрет на распространение любой информации, касающейся судьбы аль-Багдади. За распространение слухов о смерти главаря ранее предусматривалось наказание - 50 плетей.

Ранее высокопоставленный представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабани заявил, что главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади скорее всего жив и находится на юге от города Ракка.