Иракское ТВ и сирийские правозащитники подтвердили смерть лидера исламистов Багдади

Иракский спутниковый телеканал Alsumaria и сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщили, что смерть лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади подтверждается, передает meduza.io.

Читайте такжеМинобороны России похвасталось возможным уничтожением предводителя ИГAlsumaria сообщила подтверждающую информацию о смерти аль-Багдади со ссылкой на неназванный источник в иракской провинции Ниневия. По данным телеканала, террористы ИГ сами объявили, что лидер группировки мертв, и пообещали в скором времени назначить преемника аль-Багдади, однако его имя не раскрывается.

Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что ей удалось подтвердить информацию о смерти аль-Багдади. Правозащитники назвали информацию о его смерти «подтвержденной».

Агентство Amaq, которое обычно распространяет заявления от имени «Исламского государства», не сообщало о смерти лидера группировки.