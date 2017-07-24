В Италии двое братьев ограбили несколько банкоматов в масках Трампа

Итальянские карабинеры разоблачили грабителей, совершавших налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа, передает РБК со ссылкой на La Stampa.

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Как сообщили газете правоохранители, нападавшими оказались двое уроженцев североитальянской провинции Пьемонт, Витторио и Иван Лафоре, братья, возраст которых 27 лет и 31 год. За время преступной деятельности, которая, предположительно, насчитывает несколько десятков ограблений на территории провинции Пьемонт, они похитили около €100 тыс.

Карабинеры напали на след братьев, так как те постоянно передвигались на одном и том же автомобиле Mercedes черного цвета, а методика грабежа, названная в местных СМИ «сурок», не менялась. Преступники использовали устройство, напоминающее лопату с предохранителем на конце черенка (через трубку были проведены контакты). Заостренный конец «лопаты», начиненный взрывчаткой, вставлялся в банкомат, затем контакты замыкались, и происходил взрыв.

Карабинеры задержали грабителей во время последней попытки ограбления, когда они успели привести свое устройство в действие.