Турция отзывает список немецких компаний, якобы причастных к терроризму

Правительство в Анкаре отказалось от подозрений в отношении немецких компаний, попавших в черный список организаций, поддерживающих терроризм. Об этом 24 июля министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в телефонном разговоре своему немецкому коллеге Томасу де Мезьеру, как сообщает DW.

В список была включена 681 организация из Германии. Причиной появления этого списка названо "недоразумение" в турецкой полиции, сообщает журнал Der Spiegel.

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"Антитеррористический список" Анкара направила в Берлин через Интерпол в мае 2017 года. Среди компаний, вошедших в него, упоминались такие промышленные гиганты, как BASF и Daimler.

В разговоре с Томасом де Мезьером Сулейман Сойлу подчеркнул, что в отношении немецких компаний не проводилось и не будет проводиться никаких расследований.