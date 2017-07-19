Мадонна сорвала аукцион из-за продажи прощального любовного письма Тупака Шакура

Суд района Манхэттен в Нью-Йорке постановил отменить по требованию певицы Мадонны продажу с аукциона ее личных вещей, в частности, адресованное ей любовное послание от рэпера Тупака Шакура, сообщает в среду агентство Associated Press.

Согласно решению суда, в общей сложности с торгов аукционного дома Gotta Have It! будут сняты 22 предмета личного пользования Мадонны. Помимо личных писем, на аукцион также были выставлены нижнее белье, фотографии и даже расческа с волосами певицы.

Накануне знаменитость по ускоренной процедуре подала иск против аукционного дома.

"Тот факт, что я стала знаменитостью благодаря успешной карьере, не лишает меня права на неприкосновенность частной жизни, это касается, в частности, моих очень личных вещей", - заявила она.

По ее словам, она узнала об аукционе через СМИ и "шокирована" этим аукционом, так как выставление на торги подобных вещей "выходит за рамки приличия".

Отмечается, что лоты были выставлены на аукцион нью-йоркским агентом по продаже Дарлин Лутц, которая, по словам Мадонны, раньше была ее близкой подругой.

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"Кажется очевидным, что Лутц предала мое доверие возмутительной попыткой завладеть моими личными вещами, в то время как я об этом ничего не знала, а теперь она пытается получить выгоду от выставления на аукцион моих личных вещей", - добавила певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в США на аукцион выставлено письмо знаменитого покойного рэпера Тупака Шакура, которое он написал в тюрьме американской поп-певице Мадонне.