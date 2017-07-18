В Альпах обнаружили тела супругов, пропавших 75 лет назад

В Альпах на тающем леднике были найдены замерзшие тела швейцарской пары, которые пропали без вести 75 лет назад. Об этом со ссылкой на швейцарские СМИ сообщает Reuters.

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Марселин и Франсин Дюмулин, родители семи детей, отправились подоить своих коров на лугу над Чандолином в кантоне Вале 15 августа 1942 года и пропали.

"Мы провели всю свою жизнь в поисках. Мы думали, что должны похоронить их так, как они того заслуживают. После 75 лет ожидания эта новость дает мне глубокое чувство покоя ", - рассказала 79-летняя младшая дочь Марселин Удри-Дюмулин лозаннской ежедневной газете Le Matin.

В заявлении, опубликованном ночью, кантональная полиция Вале, сообщила, что на прошлой неделе работник на леднике Цанфлеуран возле горнолыжного подъемника над курортом Ле-Диаблере на высоте 2615 метров обнаружил два тела с документами, удостоверяющими личность. Также будет проведен ДНК-тест.

"Тела лежали рядом друг с другом. Это был мужчина и женщина в одежде периода Второй мировой войны", - пояснил Бернард Чананн, директор Glacier 3000.

"Они прекрасно сохранились в леднике, а их имущество не было повреждено. Мы предполагаем, что они, возможно, попали в трещину, где оставались в течение десятилетий. Когда ледник отступил, тела оказались на поверхности", - сказал он ежедневной газете Tribune de Geneve.

40-летний Марселин Дюмулин был сапожником, а 37-летняя Франсин - учительницей. У них осталось пятеро сыновей и двое дочерей.