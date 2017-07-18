The Washington Post: Более 20 миллионов людей под угрозой смерти от голода. Активизируется ли мир?

Более 20 миллионов человек в четырех странах окажутся под угрозой голодания в ближайшие месяцы. Организация Объединенных Наций говорит о самом ужасном гуманитарном кризисе со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в редакционной статье "Более 20 миллионов людей под угрозой смерти от голода. Активизируется ли мир?", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Но глобальной реакции на чрезвычайную ситуацию нет, ни от правительств, ни от граждан. По состоянию на понедельник, в Управлении по координации гуманитарной деятельности ООН сообщили, что собрано только 43% из 6,27 млрд. долл. США, необходимых для предотвращения голода в этом году в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии. Опрос Международного комитета по спасению показал, что 85% американцев в значительной степени не осведомлены о нехватке продовольствия. Комитет называет это "вероятно, наименее освещаемым, но, тем не менее, самым важным вопросом нашего времени".

Данные ООН, правительства США и частных групп подтверждают это заявление. По информации Агентства США по международному развитию, более половины населения Сомали и Южного Судана нуждаются в чрезвычайной продовольственной помощи. Гражданские войны в этих странах в сочетании со скудными весенними дождями, привели к резкому сокращению запасов продовольствия. В Нигерии под угрозой находятся около 5 миллионов человек в северо-восточных провинциях, где активно осуществляет свою деятельность террористическая группировка Боко Харам.

Самые шокирующие сообщения поступают из Йемена, где по данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются ошеломляющих 20 миллионов человек. В дополнение к миллионам людей, которым не хватает продовольствия, с конца апреля от эпидемии холеры пострадало более 330 000 человек, почти каждый час умирает один человек. Доноры предоставили менее 40 процентов помощи, необходимой Йемену, чтобы предотвратить голод, и недавно чиновники были вынуждены забрать часть этой помощи для борьбы с холерой. Во всех четырех странах дети подвергаются непропорциональному воздействию: согласно информации групп помощи, 1,4 миллиона детей с тяжелым недоеданием могут умереть в ближайшие несколько месяцев, если не будет дополнительной помощи.

Соединенные Штаты относительно щедро ответили на призывы ООН, главным образом благодаря Конгрессу, который внес в бюджет этого года дополнительных 990 млн. долл. США на продовольственную помощь для четырех стран. Сотрудники службы помощи жалуются, что администрация Трампа вяло распределяет средства, но в этом месяце USAID объявило о дополнительных 630 млн. долл. США, после чего, общий объем помощи США с ноября достиг 1,9 млрд. долл. США. К сожалению, политика США в области безопасности усугубляет кризис, с которым должна бороться помощь. В Йемене Пентагон продолжает поддерживать необоснованную военную интервенцию под руководством Саудовской Аравии, которая блокирует импорт продуктов питания и медикаментов.

Пока общественное осознание все еще отстает, одним из обнадеживающих событий стало формирование беспрецедентного альянса, состоящего из восьми крупных частных организаций США по оказанию помощи. Глобальная коалиция по чрезвычайным ситуациям в понедельник начала двухнедельную кампанию по сбору средств. Кампания привлекла поддержку нескольких американских корпораций, включая Blackrock, PepsiCo и Google; средства будут распределены поровну между группами и использованы для оказания помощи в четырех странах, а также в шести соседних с ними. Группы совершенно правильно обратили внимание на то, что дальнейшие задержки с помощью, будь то из-за отсутствия пожертвований или бюрократической медлительности в их распределении, напрямую приведут к смертям, которых сейчас еще можно избежать. "Кризис", - говорит Каролин Майлз, исполнительный директор организации "Save the Children" ("Спасите детей"), - "действительно приближается к наивысшей точке".