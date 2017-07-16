К годовщине трагедии MH17 возле посольства РФ в Нидерландах родственники погибших провели протест (фото, видео)

13:36, 16 июля 2017
Мир
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На протяжение часа родные жертв сидели в парке. Они требовали от России "прекратить играть в игры", раскрыть правду о трагедии и передали письменное обращение в российское посольство.

Yапротив посольства установили символическую скамью памяти / Twitter Jildou van Opzeeland‏

К годовщине катастрофы малайзийского боинга на Донбассе родные жертв устроили молчаливый протест у посольства России в Гааге, сообщает RTL Nieuws.

Члены семей погибших в парке напротив посольства установили символическую скамью памяти, на которой прикреплена мемориальная табличка с надписью: "Ждем ответственность и полную ясность", а ниже размещена надпись на русском языке: "Гуманность выше политики".

На протяжение часа родные жертв сидели в парке. Они требовали от России "прекратить играть в игры", раскрыть правду о трагедии и передали письменное обращение в российское посольство.

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Напомним, завтра выполнится третья годовщина с момента катастрофы Малазийского боинга на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, власти Малайзии надеются, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года.

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Новость в сюжете: Третья годовщина крушения MH17 на Донбассе
Теги: #катастрофа MH17#трагедия MH17