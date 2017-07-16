Прах нобелевского лауреата Лю Сяобо похоронили в море

В Китае погрузили в море урну с прахом лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который умер накануне. Таким было пожелание родственников умершего, передает Новое время.

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Ранее провели кремацию тела Лю Сяобо, поскольку об этом он просил в своем завещании.

Евросоюз призвал Китай выпустить из страны родственников умершего нобелевского лауреата Лю Сяобо.

Напомним, в Китае в возрасте 61 года умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

Лю Сяобо - известный политический заключенный Китая. Он был приговорен в 2009 году к 11 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя.

В 2010 году правозащитник стал лауреатом Нобелевской премии мира "за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Китай осудил этот шаг. Лю Сяобо так и не смог забрать премию.