В Китае умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, которого не пустили на лечение в США

Лауреат Нобелевской премии мира умер на 62-м году в университетской клинике города Шеньян, в которую был переведен из тюрьмы, передает dw.com. Там медики до последнего боролись за его жизнь. Однако он умер от рака печени.

Читайте такжеУмер лауреат Нобелевской премии по литературе, друг Иосифа БродскогоПравозащитники и западные страны, в том числе США, неоднократно призывали власти Китая выпустить Лю Сяобо для лечения за границу. Госдепартамент США накануне в очередной раз призвал Пекин выдать выездные документы правозащитнику и его супруге. "Лю Саяобо должен иметь возможность лечиться там, где он пожелает. США, естественно, готовы принять его", - заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Правительство Китая, однако, требовало не вмешиваться в судьбу Лю Сяобо. В конце минувшей недели его осмотрели лишь два врача из Германии и США. Они просили как можно скорее выпустить Лю Сяобо для дальнейшего лечения за границу. В ответ клиника Шеньяна объявила его нетранспортабельным.

В 2009 году Лю Сяобо приговорили к 11 годам лишения свободы за "подрыв государственного строя". Он был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08", в которой содержались призывы к демократизации в Китае. В 1989 году Лю Сяобо уже сидел в тюрьме после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь, когда вместе с другими членами интеллигенции призывал власти Китая и силовиков не устраивать расправы над студентами.

В 2010 году, уже в заключении, Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира за "длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Власти страны назвали решение нобелевского комитета "непристойным". Место, отведенное для лауреата при вручении премии в Осло, оставалось пустым, жена правозащитника была помещена под домашний арест.