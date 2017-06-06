Президент РФ Владимир Путин предложил ввести «клятву» или «присягу» при предоставлении гражданства России, что даст возможность лишать российского паспорта в случае ее нарушения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

В частности, Володин предложил внести поправки в закон о гражданстве Российской Федерации. «Можно было бы внести поправку в закон о гражданстве, где предусмотреть норму по отмене решения о предоставлении гражданства», - сказал он.

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По словам Володина, гражданин, претендующий быть гражданином РФ, должен указать, что он «обязуется быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг в соответствии с Конституцией РФ». Если человек нарушил эти обязательства и был осужден за терроризм, то было бы правильно отменять решение о предоставлении ему гражданства, добавил он.

В свою очередь, Путин отметил, что эта норма уже с ним обсуждалась. «У нас, когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», - сказал Путин.