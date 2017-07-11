Кровавое веселье: в Памплоне проходят традиционные забеги и бои с быками (фото)

В Испании проходит фестиваль Сан-Фермин. Праздник начался 6 июля и продлится до 14 июля. Во время пятого дня забега с быками в Памплоне один человек получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

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С 1910 года на фестивале погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

Также на празднике ежегодно гибнут около 50 быков. В этом году активисты собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками". Обращение будет передано в мэрию Памплоны. Защитники животных также провели акцию протеста перед началом праздника.

Фестиваль Сан-Фермин получил международную известность благодаря изданному в 1926 году роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце (Фиеста)".