США, РФ и страны Ближнего Востока достигли соглашения о прекращении огня в Сирии - СМИ

Соединенные Штаты Америки, Россия и региональные страны на Ближнем Востоке достигли соглашения о прекращении огня на территории юго-запада Сирии, которая является одной из зон, где в течение шести лет идет война.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон позже в пятницу в немецком Гамбурге должен предоставить больше деталей относительно этого соглашения.

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Издание напоминает, что Россия и Иран являются главными странами в мире, которые поддерживают сирийского президента Башара Асада, тогда как США поддерживают некоторые повстанческие группы, воюющие против режима Асада.

«Еще многое предстоит сделать», - сказал американский чиновник.

Перед прибытием в Гамбург Тиллерсон сказал, что Соединенные Штаты готовы обсуждать совместные усилия с Россией с целью стабилизации ситуации в Сирии, включая введение беспилотных зон, отправку наблюдателей за режимом прекращения огня и координацию поставок гуманитарной помощи.

Как сообщается, Тиллерсон присутствовал в Гамбурге на встрече президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина. На этой встрече также присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.