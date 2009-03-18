В Чехии коалиция отозвала из парламента соглашение с США по ПРО

В парламенте Чехии отложено рассмотрение вопроса о ратификации соглашения с США по размещению на территории страны элементов американской противоракетной обороны, передает радио «Свобода».

Правительственная коалиция отозвала документ из парламента, заявив, что пока у нее не хватает голосов в его поддержку.

Премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК сообщил, что процесс ратификации соглашения может возобновиться после саммита НАТО в апреле и переговоров с администрацией нового Президента США Барака ОБАМЫ.

Как известно, планы США разместить в Чехии и Польше объекты противоракетной обороны вызвали крайнее недовольство России.