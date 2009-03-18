В Чехии коалиция отозвала из парламента соглашение с США по ПРО
08:51, 18 марта 2009Мир
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Не хватает голосов
|Мирек ТОПОЛАНЕК
Правительственная коалиция отозвала документ из парламента, заявив, что пока у нее не хватает голосов в его поддержку.
Премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК сообщил, что процесс ратификации соглашения может возобновиться после саммита НАТО в апреле и переговоров с администрацией нового Президента США Барака ОБАМЫ.
Как известно, планы США разместить в Чехии и Польше объекты противоракетной обороны вызвали крайнее недовольство России.
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