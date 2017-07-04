Лобода замахнулась на уровень мировой звезды: потребовала изменить условия для концерта в Швейцарии

В рамках международного тура H2LO скандальная певица Светлана Лобода прилетела в Женеву накануне своего выступления.

Концерт состоялся в Moulin Rouge.

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Специально для этого концерта менеджментом артистки в райдер были внесены изменения - в основной список пожеланий певица попросила личного повара с наличием не менее одной мишленовской звезды, который приготовил для певицы на выбор несколько эксклюзивных блюд, учитывая гастрономические предпочтения и рекомендации личного врача-диетолога Светланы.

Знакомством со швейцарской кухней певица решила не ограничиваться и уже при первой же свободной минуте отправилась на прогулку по местным достопримечательностями.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее певица спела на свадьбе детей российских олигархов, на которой также выступила Леди Гага.