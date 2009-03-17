Комиссар ОБСЕ изучил ситуацию с украинским языком в России

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК в ходе рабочего визита в Россию 9-14 марта изучил ситуацию с обеспечением языковых и образовательных прав этнических украинцев в России.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, центральной темой бесед Комиссара с российскими представителями стала проблематика обеспечения языковых и образовательных прав русскоязычного населения в Украине и этнических украинцев в России, а также положение русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии.

По данным МИД, кроме встреч с представителями российской власти в Москве, К.ВОЛЛЕБЕК 12-13 марта посетил Республику Башкортостан и Воронежскую область для изучения на месте ситуации с образованием на украинском языке. Во время посещения учебных заведений с украинским компонентом обучения преподаватели и студенты Уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета им.М.А.Шолохова, ученики воскресной школы им. Т.Шевченко при средней школе №9 информировали Комиссара об опыте реализации этнокультурных потребностей украинцев, проживающих в этом многонациональном регионе.

Также Комиссар посетил старинное украинское село Золотоношка Стерлитамакского района, встретился с представителями украинских общественных объединений Башкортостана.

В Воронеже Комиссар встретился с преподавателями и студентами Воронежского государственного университета, учащимися средней школы №91 (с углубленным изучением украинского языка), представителями украинских общественных объединений.

Итоги состоявшихся поездок, встреч и бесед Комиссара, информация, предоставленная ему федеральными и региональными органами власти, а также неправительственными организациями, ляжет в основу будущего доклада и рекомендаций для Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения языковых и образовательных прав национальных меньшинств, в частности этнических украинцев, проживающих в России.

В ближайшее время Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств планирует посетить с аналогичной целью Украину.