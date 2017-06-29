Глава МИД ФРГ заявил о признаках сближения России и США по Сирии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) видит признаки надежды на сотрудничество России и США по урегулированию сирийского конфликта, передает DW.

"Мы надеемся, что это (сотрудничество. - Ред.) будет и дальше развиваться, и в итоге дело дойдет до политического процесса, по результатам которого господин Асад не сможет оставаться президентом", - подчеркнул глава МИД Германии.

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Днем ранее, 28 июня, во время пресс-конференции в Краснодаре Габриэль вступил в спор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о режиме Башара Асада в Сирии. Комментируя заявление США о подготовке войсками Асада новой химической атаки, глава МИД РФ обвинил Вашингтон в том, что тот "провоцирует и создает предлоги для ударов по сирийской правительственной армии".

В свою очередь Зигмар Габриэль упрекнул Лаврова в попытке представить нынешнее сирийское правительство как "миролюбивый режим". "Президент Асад возглавляет режим, который в состоянии подвергать пыткам тысячи людей, - сказал глава германского внешнеполитического ведомства. - Я уверен, что сирийским военным не составит труда применить химическое оружие против противников Асада".