Габриэль предостерег Саудовскую Аравию от "трампизации" из-за конфликта с Катаром

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) считает, что в конфликте с Катаром, Саудовской Аравии грозит "трампизация". Такое мнение глава МИД ФРГ высказал во вторник, 6 июня, накануне встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии в интервью немецкому изданию Handelsblatt, сообщает DW.

На взгляд немецкого чиновника, следствием нынешнего конфликта станет то, что Катар будет почти "полностью изолирован". Также пострадают жизненно важные сферы страны, добавил Габриэль. "Такая "трампизация" обращения друг с другом особенно опасна в регионе, и без того обозначенном кризисами", - подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Он также убежден, что от следующей эскалации никто не выигрывает, ведь страны-монархии Персидского залива и так разделены религиозными, этническими, политическими и мировоззренческими конфликтами.

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Немецкий чиновник также раскритиковал недавние соглашения между США и Саудовской Аравией по закупке последней "гигантских объемов" вооружений американского производства. По убеждению Габриэля, такие соглашения лишь "усиливают риск нового витка гонки вооружений" в регионе.

7 июня глава МИД Германии встретится с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, с которым обсудит в том числе и так называемый "катарский кризис".