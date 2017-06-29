Опубликовано первое фото новорожденного сына Джейсона Стейтема

Сын Стейтема появился на свет 24 июня. Об этом сообщила мать малыша, модель Роузи Хантингтон-Уайтли в своем Instagram.

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"Наш маленький мужчина здесь! Джек Оскар Стэтхэм. Три килограмма 630 граммов. Родился 24 июня", - написала бывший "ангел" Victoria's Secret и звезда фильма "Безумный Макс".

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли познакомились на музыкальном фестивале. После этого они встречались более шести лет. В январе 2016 года они объявили о помолвке, в феврале 2017 года - о том, что ждут ребенка.

Our little man arrived! Jack Oscar Statham - 8.8lbs on Saturday June 24th. ❤️ Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) Чер 28, 2017 о 7:43 PDT

Как сообщал УНИАН, недавно Джордж Клуни стал отцом двойни.