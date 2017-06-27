Требования арабских стран к Катару "очень провокационные" - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал все стороны катарской кризиса избежать дальнейшей эскалации и провести прямые переговоры. Это заявление Габриэль сделал во вторник, 27 июня, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, который прибыл с визитом в Германию, сообщает DW.

"Преодолеть разногласия из-за давления, санкции и блокады нельзя", - цитирует Зарифа информагентство Reuters. Габриэль заявил о поддержке мирных усилий эмира Кувейта, который выступает посредником в урегулировании кризиса.

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Накануне Габриэль назвал требования арабских государств к Катару "очень провокационными", поскольку некоторые из них угрожают блокадной стране потерей суверенитета. Напомним, представители Кувейта передали Катару ряд требований от арабских стран, которые начали блокаду, обвинив Доху в якобы поддержке терроризма. 13 пунктов требований предусматривают, в частности, что Катар должен разорвать все связи с "Братьями-мусульманами" и другими исламистскими группировками, а также Ираном, закрыть международный телеканал Al Jazeera и заплатить неопределенную сумму компенсаций.

В случае выполнения этих требований в течение 10 дней блокада будет снята, а дипломатические отношения между странами - восстановлены. Однако Катар уже заявил, что считает эти требования нереалистическими. В споре между Катаром и рядом арабских стран, Иран и Турция публично встали на сторону Дохи.