Турция отказалась от преподавания теории Дарвина в школах

Власти Турции решили отказаться от преподавания теории эволюции Чарльза Дарвина в школах, поскольку она "сложная и контроверсионная", сообщает "Немецкая волна". Представители образовательного ведомства заявили об этом 23 июня, а в субботу такой шаг раскритиковали представители крупнейшей оппозиционной политсилы - Республиканской народной партии (РНП).

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По решению образовательного регулятора, главу "Зарождение жизни и эволюция" уберут из школьных учебников биологии. Материал будет доступен только для учеников 18-19 лет, которые планируют поступление в университет.

Критики называют этот шаг правящей партии AKP президента Реджепа Тайипа Эрдогана подрывом светского характера турецкого государства и продвижением консервативных идей. Депутат от РНП Барыш Яркадаш забросил AKP попытки перевести государство на принципах шариата, исламского правового устройства.