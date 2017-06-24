Жителей пяти высоток в Лондоне эвакуировали из-за опасной облицовки

Более 800 жителей пяти жилых башен на севере Лондона было решено срочно эвакуировать из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщили в муниципальном совете лондонского района Камден, жители будут эвакуированы для проведения в здании противопожарных работ. В совете объяснили, что было принято решение полностью заменить облицовку здания.

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Как выяснилось, облицовка пяти башен в районе Камден аналогична той, что использовалась в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, где в результате пожара погибли, по последним данным, 79 человек.

Сначала сообщалось, что будут эвакуированы жители только одного многоэтажного дома в этом районе. Однако после проведения проверки стало известно, что противопожарные работы будут вестись в пяти многоэтажных домах.

Как ожидается, работы по замене облицовки зданий займут от трех до четырех недель. Жителей эвакуируемых домов переселяют в отели и другие места временного размещения.

Как сообщал УНИАН, лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Напомним, пожар в 24-этажном доме Гренфелл-Тауэр в районе Северный Кенсингтон началась в ночь на 14 июня.