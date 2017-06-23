Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к трем годам тюрьмы

Близкая подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе - фигурантка громкого коррупционного скандала Чхве Сун Силь - приговорена к трем годам лишения свободы. Суд Центрального округа Сеула признал ее виновной в том, что она противозаконно добилась принятия своей дочери в сеульский университет. Об этом сообщает Deutsce Welle со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

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Обвинение смогло доказать, что под давлением Чхве Сун Силь правила приема в университет были изменены так, чтобы обеспечить поступление ее дочери. Обвинительные приговоры вынесены всем девяти фигурантам дела. Бывший ректор вуза Чхве Гён Хи приговорена к двум годам заключения. Остальные семь человек получили наказания от условных сроков лишения свободы и штрафов до двух лет тюрьмы.

Решение суда касается лишь одного из многочисленных пунктов обвинений, выдвинутых против некогда влиятельной Чхве. Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение. Ей также вменяют в вину оказание давления на деятельность правительства при отсутствии официальной должности при главе государства. Двух бывших помощников президента подозревают в передаче Чхве Сун Силь секретной информации.

Сама Пак Кын Хе 10 марта 2017 года решением Конституционного суда была отстранена от власти и досрочно смещена с должности президента. 31 марта ее арестовали. Ей грозит 10 лет тюрьмы. Пак Кын Хе обвиняют в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.