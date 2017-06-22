Промокший Путин и венок: кадры с российским президентом напомнили конфуз Януковича (фоторепортаж)

Опубликованы фото с российским президентом Владимиром Путиным во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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На фотографиях, опубликованных агентством Reuters, видно промокшего Путина, который стоит возле венка. Кроме того, дальше его можно увидеть под зонтом, а также рядом с премьером РФ Дмитрием Медведевым, который, судя по выражению лица на одной из фотографий, чем-то недоволен.

Кадры с Путиным возле венка напоминают конфуз с беглецом-Януковичем: 17 мая 2010 года тогдашний президент Украины вместе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым возлагал венки к могиле Неизвестного солдата. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом, и венок упал на Януковича.