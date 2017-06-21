В Британии состоялась торжественная церемония открытия парламента (фоторепортаж)
15:22, 21 июня 2017Мир
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На церемонии присутствовала Королева Елизавета.
В Британии состоялась торжественная церемония открытия парламента. На церемонии присутствовала Королева Елизавета.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов, консерваторы набрали больше всего голосов.
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Так как ни одна партия не набрала больше половины мандатов, то возникла ситуация «подвешенного парламента» и необходимость создания коалиций. Премьер-министр Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества Консервативной партии с североирландской Демократической юнионистской партией.
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