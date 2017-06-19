Водитель автомобиля, который протаранил фургон полиции в Париже, мертв - СМИ

Водитель, который умышленно протаранил своим автомобилем полицейский фургон, вероятно, погиб. Об этом сообщили в полиции, пишет Reuters.

Правоохранители также подчеркнули, что ни офицеры, ни свидетели происшествия не пострадали, и ситуация была под контролем.

Контртеррористическое подразделение прокуратуры Парижа заявило, что по факту инцидента уже возбуждено дело. В полиции также сообщили, что автомобиль врезался в полицейский фургон, когда обгонял его и загорелся.

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«Похоже, что это был преднамеренный акт со стороны человека», - сказал представитель министерства внутренних дел Пьер-Генри Брандет.

Брандет сообщил журналистам, что водитель, который был вооружен, «скорее мертв», добавив, что было трудно сказать наверняка, в то время как участок, где он лежал, проверялся на предмет наличия взрывчатки.

Французские телеканалы сообщают, что мужчина, который протаранил на своем авто фургон полицейских, известный службам безопасности и в машине перевозил газовый баллон.

Как сообщал УНИАН ранее, в районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон. По предварительным данным, жертв нет. Одна из машин охвачена огнем. Полицейские оцепили место происшествия и закрыли пути к президентскому дворцу.