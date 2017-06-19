Россия прекратила взаимодействие с США в Сирии: грозится брать на прицел все самолеты

Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в воздухе. Поводом стало то, что силы международной коалиции сбили Су-22 сирийских ВВС. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства.

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

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Теперь, как рассказали в Минобороны, все летательные аппараты коалиции западнее Евфрата «будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», пишет Meduza.

Минобороны РФ также заявило, что США не выходили на связь с российскими ВВС перед атакой на Су-22.

Напомним, что вчера самолет международной коалиции сбил сирийский истребитель.

Как сообщал УНИАН, 15 июня, Сенат США окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации, объединив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Документ законодательно закрепляет и ужесточает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Сенаторы также предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, россиянами, причастных к коррупции, нарушениям прав человека, поставкам оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции будут введены против юридических лиц в области добычи угля, металлургии и транспорта.

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.

При этом 14 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что усиление санкций против РФ должно происходить только при равноценном участии союзников.